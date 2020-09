IPTV: Serie A, Serie B e Champions League tornano ma si rischia la multa

Il campionato di Serie A, dopo il sorteggio ufficiale dei calendari, sta per tornare insieme con quello di Serie B e con le relative competizioni europee. Questo ovviamente prevede un ritorno in grande stile anche della pirateria con il metodo di trasmissione più utilizzato in assoluto che è l’IPTV.

Gli utenti in questo modo potranno dunque avere a che fare con una soluzione che include tutto al suo interno anche se in maniera illegale. Le Forze dell’Ordine si stanno applicando nel miglior modo possibile per evitare che il tutto continui ad andare avanti e per questo sono state disposte anche sanzioni molto serie per i trasgressori.

IPTV: ora si rischia davvero, le multe non sono mai state così alte per gli utenti

Tutti coloro che usano l’IPTV potrebbero finire presto nei guai a causa dei grandi controlli messi in atto dalle Forze dell’Ordine. Si parla infatti di multe da migliaia di euro.

“L’illecita attività – dichiara la Guardia di finanza in un comunicato ufficiale – fa riferimento alla moderna metodologia di distribuzione di vari contenuti multimediali, la cosiddetta Iptv (Internet Protocol Television), attraverso cui i “pirati del web” acquisiscono e ricodificano tutti i palinsesti televisivi delle maggiori piattaforme a pagamento per poi distribuirli sulla rete internet, sotto forma di un flusso di dati ricevibile, dagli utenti fruitori, con la sottoscrizione di un abbonamento illecito ed un semplice PC, tablet, smartphone o decoder connesso alla rete”.