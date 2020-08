Esselunga la possiamo quasi definire imprendibile, un’azienda assolutamente in grado di innovare da un punto di vista qualitativo e di varietà delle offerte effettivamente presentate, nonché rese disponibili al pubblico senza limitazioni particolari.

Fino al 2 settembre risulta essere disponibile l’offerta tech mirata su un dispositivo in grado di rendere la vostra casa ancora più smart, stiamo parlando dell’assistente vocale Google Nest Hub. L’acquisto potrà essere completato ovunque sul territorio nazionale, solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove.

Esselunga: i dettagli della nuova offerta

L’offerta tech di Esselunga si contraddistingue prima di tutto per il prezzo finale di vendita, solo 59 euro per uno dei prodotti più alla moda e richiesti del momento sono davvero pochi, e non possono che fare felici tutti gli utenti pronti all’acquisto.

Il Google Nest Hub è comunque caratterizzato da un ampio display touch da 7 pollici, completamente touchscreen, utile sopratutto per mostrare foto e video, oltre naturalmente ad inviare input e comandi. Non mancano ovviamente una camera frontale, per eventuali videochiamate, microfoni e altoparlanti su tutta la superficie. La connessione alla rete avverrà tramite il WiFi di casa, ricordando anche la presenza della connettività bluetooth per collegare direttamente un dispositivo per trasmettere la musica o altro.

L’acquisto a 59 euro è possibile in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte; allo stesso modo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, utilissima contro qualsiasi difetto di fabbrica.