Vodafone ha scelto una duplice strategia commerciale per queste settimane. Se da un lato il gestore inglese deve competere sul mercato con TIM, WindTre ed Iliad e quindi vi è la necessità di proporre sempre più offerte low cost per i nuovi clienti, dall’altro c’è anche il desiderio di garantire offerte a tutti gli abbonati. Le promozioni migliori per chi è già clienti riguardano la connessione internet.

Vodafone, con la nuova offerta ecco 50 Giga internet da attivare a 11,99 euro

In questi giorni tanti clienti possono attivare la promozione chiama Giga Speed Plus 50. Tutti gli abbonati di Vodafone, al costo mensile di 11,99 euro, avranno la possibilità di attivare una seconda SIM card su cui saranno disponibili ogni mese ben 50 Giga per internet. Con questi 50 Giga gli abbonati potranno navigare in rete su smartphone, tablet o altri dispositivi.

In associazione alla nuova SIM, infatti, i clienti potranno anche scegliere di acquistare un comodo modem WiFi portatile. Basterà una spesa mensile di 1 euro per poter navigare con ben 10 dispositivi in maniera contemporanea.

La Giga Speed Plus 50 è una vantaggiosa offerta per chi non ha un piano di telefonia mobile e desidera navigare tra le mura domestiche o per chi si trova fuori abitazione per vacanza o per lavoro e non vuole rinunciare ad internet.

Ma non finisce qui. Vodafone, infatti, ha presentato anche un secondo formato per questa offerta. Il secondo formato si chiama Giga Speed Plus 100. Con un costo mensile di 19,99 euro gli abbonati potranno ricevere ben 100 Giga internet anziché 50. Valgono per questa occasione le stesse condizioni già descritte.