Il mese di settembre è ormai alle porte e tantissimi abbonati della piattaforma di contenuti in streaming Netflix si stanno incuriosendo sui titoli che vedranno sbarcare all’interno del catalogo.

Tra queste segnaliamo Away con Hilary Swank, una serie che vede la comandante Emma Green partire per guidare una missione triennale su Marte e molte altre. Scopriamone qualcuna nel dettaglio.

Netflix: alcuni degli arrivi del mese di settembre 2020

Il prossimo 3 settembre 2020 la piattaforma rilascerà una nuova serie TV intitolata Il Giovane Wallander dove l’ambizioso poliziotto in erba Kurt Wallander indaga su un efferato crimine d’odio che provoca disordini sociali. Arriverà anche la prima stagione di Was it Love? che racconta la storia di quattro uomini molto diversi tra loro che incontreranno una madre single che da anni non ha appuntamenti e, insieme riscopriranno l’amore.

Il 4 ed il 10 settembre verranno rilasciate anche la serie Away e Julie and the Phantoms. La prima racconta di Emma Green, comandante che abbandona marito e figlia per guidare un equipaggio internazionale di astronauti in una pericolosa missione triennale su Marte. La seconda serie invece parla della giovane Julie realizza la sua passione per la musica e per la vita aiutando i Phantoms, un trio di fantasmi, a creare la band che non erano mai riusciti a diventare.

Tanto attesa è anche la terza stagione di Baby, che sbarcherà il 16 settembre 2020. La serie teen/drama che racconta le vicende delle baby prostitute dei Parioli di Roma. Questa sarà la terza ed ultima stagione per la serie. Per tutti gli altri titoli non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirli.