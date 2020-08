Sembra che il produttore cinese Huawei presenterà a breve un nuovo dispositivo medio di gamma. Nello specifico, sono trapelate in rete le prime indiscrezioni del prossimo Huawei Y9a e quest’ultimo sembra assomigliare a Huawei Enjoy 20 Plus.

Huawei Y9a in arrivo: ecco le prime indiscrezioni

Il prossimo smartphone targato Huawei è stato avvistato in alcuni banner pubblicitari. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come il design sia simile a quello del prossimo medio di gamma Huawei Enjoy 20 Plus (il quale era stato avvistato la settimana scorsa in alcune immagini renders). La parte frontale del dispositivo è infatti caratterizzata da un design a tutto schermo. In alto sul frame è infatti presente una selfie camera pop-up a comparsa.

Anche il retro ricalca il design del fratello Enjoy 20 Plus. Al centro della scocca è infatti presente una zona circolare in cui sono collocate quattro fotocamere posteriori. Nello specifico, secondo i rumors ci sarà un sensore fotografico principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel. Sul frame laterale sembra poi esserci un sensore biometrico per lo sblocco e questo fa pensare che troveremo un display IPS LCD.

Oltre a queste informazioni, sul banner pubblicitario apparso in rete sono state riportate anche altre indiscrezioni. Secondo quanto riportato, il nuovo medio di gamma dell’azienda cinese avrà almeno un taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Un’altra caratteristica di rilievo sarà la presenza del supporto a una ricarica rapida notevole, dato che sarà da 40W, ma al momento non conosciamo la capacità della batteria.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli tecnici, ma quel che è certo è che il nuovo Huawei Y9a non avrà il supporto ai servizi Google.