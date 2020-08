Esselunga propone un’offerta tech che nasconde all’interno un’occasione da non perdere per risparmiare al massimo, la perfetta soluzione che può aiutare i consumatori a spendere poco o niente su ogni acquisto effettuato.

Per avvicinarsi al prezzo indicato nel nostro articolo dovrete necessariamente recarvi personalmente in uno dei tanti negozi sparsi per il territorio, è bene infatti ricordare che l’offerta tech non è fruibile sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte, inoltre, sono estremamente limitate, di conseguenza dovrete anche prendere una rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Volantino Esselunga: tanti sconti per tutti

Il prodotto effettivamente in promozione da Esselunga è il cosiddetto Google Nest Hub, un dispositivo che per molti potrebbe significare ben poco, ma per coloro che dispongono di modelli smart potrebbe apparire come una “manna dal cielo”. Dotato di un ampio display a colori touchscreen da 7 pollici, il suddetto permette di collegare all’account Google tutti i device compatibili, ampliando e centralizzando le possibilità di controllo degli stessi.

Grazie alla presenza di un microfono e di un altoparlante, inoltre, sarà possibile impartire gli ordini con la voce (oltre che al classico touchscreen), senza doversi sforzare più di tanto.

Il prezzo attuale è uno dei più bassi mai visti prima, soli 59 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi, in caso di problemi legati alla produzione originaria sarà possibile richiedere la riparazione o sostituzione gratuita.