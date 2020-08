Cercare di navigare su Internet senza WiFi o 4G sembra essere un’impresa senza risultati tangibili. In apparenza l’operazione non si potrebbe fare se non fosse per una connessione speciale che permette di accedere al World Wide Web ed a tutti i suoi servizi in modo alternativo. Mentre sono tanti gli utenti che stanno scegliendo la loro prossima offerta per la linea mobile e di casa si scopre l’esistenza di una linea non convenzionale. Scopriamole insieme analizzandone le caratteristiche nel dettaglio.

Internet: questo network non usa WiFi o 4G

Dopo aver scoperto l’utilità di alcuni telefoni particolari la nostra visione degli strumenti tecnologici è cambiata estendendosi ad un nuovo ambito. Non ci si affida più ai provider tradizionali per le telefonate ma anche per la rete di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e gli altri che vengono sostituiti dalla connettività always-on basata su Internet via Satellite. A fare da padroni in questo contesto sono operatori del calibro di Konnect ed OpenSky che adottano soluzioni alternative che riportano diversi vantaggi e svantaggi.

Il vantaggio di una rete via satellite consiste nell’alta persistenza del segnale. Non incontra difficoltà nel diffondersi nell’etere senza andare in contro a malfunzionamenti di sorta. Abbiamo la sicurezza che il segnale sarà sempre attivo e disponibile nonostante vincoli architettonici e naturali. Il lato negativo è rappresentato da costi e velocità.

Per quel che riguarda i tariffari si entra nel contesto di offerte più care fin dalla prima installazione. Si richiede un opportuno intervento tecnico per collegare i sistemi e le nuove apparecchiature riceventi. Oltre questo il lag time registrato è superiore a causa della maggiore distanza che non concede oltre qualche decina di Mbps a seconda dei casi. I costi fissi si riducono a tariffe base da 35 Euro al mese con l’esclusione dei servizi VoIP (tariffati a parte) e P2P che sono bloccati di default. I bundle includono generalmente pacchetti da 10 o 15 Giga di dati al mese con connettività notturna di tipo Flat senza costi extra.

Chiaramente una soluzione di ripiego che ben si presta ad essere usata nel momento in cui la nostra area risulti isolata dalla linee terrestri. Non è altro che una alternativa alla tradizionali connessioni in Fibra Ottica e rete mobile.