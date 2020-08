Apple Watch 6 è tra i device del colosso di Cupertino più attesi insieme ai prossimi iPhone 12. Non sono poche, infatti, le indiscrezioni fino ad ora trapelate che ne riportano le principali caratteristiche tecniche. Ma a destare la nostra attenzione questa volta non è un nuovo smartwatch protagonista di alcune indiscrezioni riportate da un leaker, secondo il quale il colosso potrebbe avere intenzione di presentare una versione del tutto nuovo che andrà a sostituire Apple Watch 3.

Apple Watch SE: previsto l’arrivo di un nuovo smartwatch nel 2021!

Le notizie riguardo il nuovo smartwatch del colosso di Cupertino arrivano da un tweet postato dal leaker Komiya, secondo il quale il prossimo Apple Watch SE sostituirà la Serie 3 e sarà disponibile esclusivamente nella versione in alluminio.

Stando alle indiscrezioni riportate, il colosso di Cupertino potrebbe offrire uno smartwatch economico il cui design riprende quello di Apple Watch 3 pur presentando delle specifiche tecniche che si avvicinano a quelle dell’ultima generazione in arrivo. Le informazioni circa i dettagli del device non sono molte. Komyia si esprime in merito alla memoria dello smartwatch che sarà di 16 GB e alle sue dimensioni, di circa 42 mm. Il costo, invece, dovrebbe essere identico a quello della serie 3 che andrà a sostituire.