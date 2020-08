Tra i device del colosso di Cupertino più attesi vi è anche il nuovo Apple Watch 6. Il lancio dello smartwatch è previsto per l’autunno 2020. Già da diverse settimane le indiscrezioni apparse circa le sue specifiche tecniche sono svariate e continuano ad aumentare. Una delle ultime novità riguarda la batteria del dispositivo, la cui foto circola in rete in seguito a un tweet di un noto leaker.

Apple Watch 6: ecco la batteria del nuovo device!

Apple Watch 6 sarà il prossimo smartwatch del colosso di Cupertino che, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 e quindi ai ritardi nella produzione dei vari dispositivi, sembra intenzionato a stupire ancora una volta il suo pubblico attraverso device meritevoli.

Le caratteristiche fino ad ora trapelate in rete riguardano principalmente le funzioni dello smartwatch. Si presume, infatti, che Apple Watch 6 sia dotato di un sensore in grado di rilevare i livelli di ossigeno nel sangue; e che gli utenti abbiano la possibilità di sfruttare il monitoraggio del sonno. Stando alle più recenti indiscrezioni, a caratterizzare lo smartwatch sarà anche la sua capacità di prevenire gli attacchi d’ansia.

Si presume che il nuovo smartwatch possa presentare un display del tutto innovativo e quindi che il colosso abbia sostituito il tipico pannello OLED con un nuovo schermo MicroLed. Diverse fonti reputano l’ipotesi infondata e datano al 2021 l’introduzione di tale novità.

Alla luce di quanto appena esposto appare lecito suppore che la batteria mostrata tramite un’immagine pubblicata attraverso un tweet da un leaker molto noto possa appartenere ad Apple Watch. A sostenere l’ipotesi compensano le sue dimensioni e il numero di modello, molto simile a quello adottato per la batteria di Apple Watch 5. C’è da dire che, considerata l’autonomia di 18 ore offerta da quest’ultimo, dotato di una batteria da 296 mAh, è improbabile che Apple Watch 6 con una batteria da 303,8 mAh possa offrire prestazioni migliori in tal senso, soprattutto per via delle funzioni aggiuntive che sarà in grado di eseguire.