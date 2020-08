Il volantino Trony continua a sorprendere con uno Svuotatutto davvero invitante, all’interno della campagna promozionale si possono trovare tantissimi prezzi bassi con riduzioni anche del 50% rispetto al listino originario.

La soluzione che andremo a raccontarvi, come al solito, non risulta essere attiva ovunque sul territorio nazionale, ma la possiamo definire localizzata in una specifica area, corrispondente per l’esattezza alla regione Campania. Gli utenti che vorranno completare gli acquisti potranno farlo recandosi personalmente in negozio, entro e non oltre il 24 agosto 2020.

Volantino Trony: tantissimi prezzi bassi per tutti gli utenti

Il volantino Trony asseconda le richieste dei consumatori, o meglio le richieste di coloro che vogliono spendere il meno possibile anche sugli attuali top di gamma. E’ il caso del Samsung Galaxy S20, uno smartphone dalla qualità estremamente elevata, raggiungibile finalmente con una spesa non particolarmente folle, e corrispondente per l’esattezza a 699 euro.

Stesso discorso per la versione di qualità superiore, quale è il Samsung Galaxy S20+, in questo caso gli utenti dovranno pagare solamente 799 euro, una differenza di 100 euro più che colmabile per l’acquirente che vorrà davvero avere il massimo tra le mani.

Nella fascia immediatamente inferiore vi possiamo raccomandare l’Oppo Find X2 Lite, un terminale estremamente interessante e dotato di un’estetica più che alla moda, in vendita a 449 euro.

Scoprite tutti gli altri sconti e le offerte pensate da Trony, aprendo subito le pagine che trovate elencate direttamente nel nostro articolo come galleria fotografica.