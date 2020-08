Il Fuoritutto di Unieuro non si ferma più ed aggiunge un nuovo interessante capitolo, grazie al quale gli utenti potranno davvero pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di un dispositivo di tecnologia generale.

Una delle caratteristiche principali delle varie campagne promozionali di casa Unieuro è proprio la diffusione sul territorio nazionale, ciò sta a significare che il cliente vi potrà accedere in ogni punto vendita in Italia, o più semplicemente sul sito ufficiale. Solamente in questo seconda caso, la spedizione presso il domicilio sarà gratuita, a patto che l’ordine risulti essere pari ad almeno 49 euro (non sono poste limitazioni sulle categorie merceologiche).

Unieuro: il volantino è sempre uno dei migliori

Il volantino Unieuro è sempre uno dei migliori, proprio perché al proprio interno è capace di far convergere tantissimi prezzi bassi ed una serie infinita di sconti. Gli smartphone sono al solito in prima linea, la fascia alta è perfettamente rappresentata dall’ottimo Motorola Edge, in vendita a 599 euro, per il resto sono tutti modelli decisamente più economici.

Tra i migliori annoveriamo sicuramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9, passando anche per Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A41, Huawei P40 Lite, P30 Lite New Edition, Oppo Reno 2Z, Oppo A9 2020 o LG K41s.

Il volantino Unieuro continua a sorprendere con tantissimi altri sconti da cogliere subito al volo, scopriteli nel dettaglio qui sotto tra le pagine della campagna.