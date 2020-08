Euronics propone alla popolazione italiana un volantino assolutamente invitante, tutti coloro che avranno l’opportunità di recarsi personalmente in uno dei tanti punti vendita SIEM sul territorio, potranno godere di uno sconto immediato in cassa.

Sia chiaro, la campagna promozionale descritta nel nostro articolo non risulta essere disponibile altrove o sul sito ufficiale, l’unica via da intraprendere per risparmiare consiste proprio nell’adesione direttamente in negozio. Molto interessante è la possibilità, inoltre, di approfittare del Tasso Zero senza interessi, con pagamento della prima rata a Natale 2020, previo superamento di un determinato livello di spesa.

Euronics: il volantino che nessuno si aspettava

Con Euronics gli utenti possono davvero pensare di risparmiare, infatti è attiva la soluzione +Spendi -Spendi, già vista presso altri rivenditori di elettronica, che prevede la possibilità di ricevere uno sconto immediato direttamente in cassa su ogni acquisto effettuato.

L’iter da seguire è tutto tranne che complicato, il cliente non dovrà fare altro che aggiungere al proprio carrello tutti i prodotti che più desidera; a questo punto, una volta giunto in cassa potrà godere di una riduzione proporzionale alla cifra effettivamente raggiunta.

Coloro che spenderanno almeno 300 euro godranno di uno sconto di 30 euro, superando i 600 euro parliamo di 100 euro di sconto, per raggiungere i 200 euro in meno al superamento di 1200 euro di spesa e finire poi con una riduzione di 500 euro, a patto che lo scontrino raggiunga a tutti gli effetti almeno 2000 euro. Il volantino Euronics ha dei limiti, scopriteli direttamente sulle pagine che trovate qui sotto.