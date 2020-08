Trony è inarrestabile e prosegue la propria corsa nel mercato della rivendita di elettronica con una lunghissima serie di prezzi bassi, ma sopratutto riduzioni anche del 50% rispetto ai listini originari.

La campagna promozionale intitolata Svuotatutto non è sfortunatamente alla portata di ogni consumatore in Italia, a tutti gli effetti gli unici che vi potranno mettere le mani saranno proprio coloro che potranno recarsi personalmente in uno dei punti vendita dislocati nella regione Campania (ricordiamo che i prezzi non sono attivi online).

Volantino Trony: tanti prezzi bassi per tutti i gusti

Il Samsung Galaxy S20 torna ad essere uno degli smartphone più richiesti e scontati del mese di Agosto 2020, anche da Trony gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo ribassato rispetto al listino, parliamo infatti di soli 699 euro per la versione completamente sbrandizzata. Ciò che stupisce, inoltre, è la possibilità di mettere le mani anche sul modello più costoso, il Samsung Galaxy S20+, sempre a soli 100 euro in più del precedente, per un totale quindi di 799 euro.

Volendo invece spendere cifre che non superano i 500 euro, il nostro consiglio è di richiedere subito l’Oppo Find X2 Lite, lo smartphone da 449 euro il cui prezzo corrisponde esattamente alla qualità generale del prodotto che l’utente si troverà di fronte. In alternativa non dimentichiamo la presenza di Huawei P30 Lite, il nuovo Oppo A91, o anche l’LG K51s.

