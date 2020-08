Esselunga sta per chiudere una campagna promozionale che promette agli utenti un risparmio assolutamente notevole, applicato direttamente su innumerevoli prodotti di qualità. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, possono essere completati direttamente nei punti vendita, ma non sul sito ufficiale.

A differenza delle precedenti soluzioni, in cui comunque il consumatore si ritrovava a poter mettere le mani su un prodotto anche spendendo solamente 1 euro, in quest’occasione troviamo ben 10 modelli di tecnologia in promozione. Il volantino Esselunga scadrà precisamente domani, 18 agosto 2020, per questo motivo avete ancora pochissimo tempo per decidere il da farsi ed avvicinarvi una volta per tutte agli sconti.

Esselunga: volantino fortemente interessante con tantissimi sconti

All’interno del volantino Esselunga lo smartphone che spicca maggiormente è sicuramente l’Apple iPhone 11, nella versione da 128GB, raggiungibile con un esborso che si avvicina attorno ai 799 euro (no brand).

Gli utenti che invece vogliono conoscere da vicino il mondo Android, invece, potranno farlo mettendo le mani su un buonissimo Oppo A9 2020, il suo prezzo è diametralmente opposto al precedente, ma resta ugualmente molto interessante, nella versione da 128GB, per i soli 159 euro necessari per l’acquisto.

Le offerte del volantino Esselunga non terminano qui, recandosi in negozio sarà infine possibile decidere di mettere le mani sugli auricolari in-ear SBS ad un prezzo inferiore ai 6 euro, più precisamente saranno necessari solamente 5,94 euro.

Tutte le promozioni e le proposte lanciate dall’azienda sono visibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo.