Unieuro mette nelle mani degli utenti un volantino a dir poco spaziale, assolutamente in grado di favorire l’acquisto di alcuni dei migliori top di gamma del momento, senza portare il cliente a rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Per approfittare della campagna promozionale, è bene ricordarlo, sarà possibile appoggiarsi prima di tutto ai punti vendita sparsi per il territorio nazionale, sino ad arrivare al sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente gratuita, a patto che comunque si spendano almeno 49 euro (senza preferenze sulla categoria merceologica).

Volantino Unieuro: le offerte sono dietro l’angolo

Uno degli smartphone più richiesti e chiacchierati degli ultimi mesi è sicuramente l’LG Velvet, lanciando dall’azienda nella fascia media del mercato della telefonia mobile, ha guadagnato il rispetto della maggior parte di noi per la sua capacità di concernere un’estetica unica nel suo genere e la connettività 5G, con un prezzo finale che non supera i 549 euro.

Volendo invece spendere di più, ricordiamo la presenza di Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto, raggiungibile con un esborso corrispondente per l’esattezza a 779 euro (ovviamente sempre per la versione no brand). L’ultimo terminale da non perdere di vista è lo Huawei P30 Pro, raggiungibile a 569 euro, è sempre uno dei più agguerriti per la possibilità di godere di prestazioni di livello più che assoluto.

Il volantino Unieuro può comunque essere sfogliato qui sotto, senza dimenticare quanto scritto in precedenza.