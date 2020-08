Netflix ora supporta l’hindi, la terza lingua più parlata al mondo dopo l’inglese e il cinese mandarino. In poche parole, ora la piattaforma di streaming supporta la lingua per proporre agli utenti un’esperienza completa in hindi. Dopo aver cambiato la lingua nella sezione ‘Gestisci profili’ del tuo account, quasi tutto nella tua interfaccia utente passerà all’hindi, dal menu nella riga di ricerca in alto alle descrizioni degli spettacoli e l’intera pagina di pagamento e Impostazioni.

Puoi cambiare la lingua del profilo in hindi anche al di fuori dell’India. Inoltre, è possibile testare la nuova opzione di lingua sui siti web per desktop e dispositivi mobili di Netflix, nonché sulla sua app mobile. Netflix ha ampliato la sua selezione di contenuti in lingua hindi da un po ‘di tempo, rilasciando anche originali che presentano importanti attori di Bollywood.

Netflix, prova a testare la nuova lingua nelle impostazioni

L’introduzione del supporto in lingua hindi per la sua interfaccia utente dimostra i continui sforzi dell’azienda per diventare una piattaforma globale e mostra quanto sia avanti rispetto ai suoi concorrenti. Netflix spera probabilmente che fare il possibile per soddisfare i mercati internazionali potrebbe aiutarlo a trattenere il pubblico che potrebbe anche voler abbonarsi a Disney + e HBO Max quando quei servizi arriveranno nelle loro regioni.

Monika Shergill, VP of Content di Netflix India, ha dichiarato: “Offrire una fantastica esperienza Netflix è importante per noi quanto creare ottimi contenuti. Riteniamo che la nuova interfaccia utente renderà Netflix ancora più accessibile e si adatterà meglio ai membri che preferiscono l’hindi “.