La serie televisiva Suburra continua ad essere attesa da gran parte degli utenti che ogni mese sostengono un abbonamento mensile Netflix in cambio del suo servizio, ma la fiction sembra ancora non arrivare. L’arrivo inaspettato del Coronavirus ha rallentato notevolmente la produzione bloccando per un periodo piuttosto lungo anche le riprese che erano iniziate già da diverso tempo, ma eccovi descritti maggiori dettagli qui di seguito.

Suburra: la serie televisiva potrebbe sbarcare con la terza stagione da un momento all’altro

La fiction italiana ha riscosso un successo incredibile grazie alla sua coinvolgente trama e bravura degli attori che raccontano la storia di Roma e la sua criminalità organizzata in cui non sono solo coinvolti i criminali, ma anche Stato, Chiesa e forze dell’ordine. La terza stagione è quella decisiva per chiudere una volta per tutte il cerchio senza dilungarsi troppo, ma gli utenti si domandano quando avranno la possibilità di guardare questi nuovi episodi.

Le informazioni ad oggi disponibili sono veramente poche perché le ultime indiscrezioni trapelati rivelano soltanto la ripresa delle riprese. Il cast e l’intera equipe, dunque, si è riunita per lavorare in modo sicuro e tranquillo per introdurre questa nuova e ultima stagione entro la fine di quest’anno, ma nulla è ancora certo.

La piattaforma di streaming online Netflix sui suoi profili social ufficiali ha condiviso un video in cui Spadino e Aureliano si trovano in auto cantando e scherzando, ma non ha accennato nulla sull’eventuale data d’uscita. Potrebbe essere vicina come potrebbe essere lontana, non resta che aspettare per scoprire qualcosa in più.