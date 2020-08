Gli appassionati di motori saranno estremamente felici di sapere che è possibile scaricare F1 2018 in maniera totalmente gratuita. Il titolo è infatti acquistabile a zero euro su Humble Bundle per un periodo limitato di tempo.

La promozione è valida fino a lunedì 10 agosto alle ore 19.00. Tuttavia, Humble Bundle potrebbe chiudere l’offerta prima, in seguito all’esaurimento delle scorte. Per evitare di perdere questa possibilità e meglio affrettarsi a riscattare il gioco.

Gli unici requisiti necessari per riscattare F1 2018 sono due. Il primo è quello di registrarsi ad Humble Bundle nel caso in cui non siate già iscritti alla piattaforma. Il secondo invece è quello di abbonarsi alla newsletter, sempre che questa operazione non sia già stata fatta.

Ecco come ottenere F1 2018 in maniera totalmente gratuita

Una volta soddisfatti i due requisiti sarà possibile completare l’acquisto gratuito del gioco. Il sito invierà una email agli utenti confermando la buona riuscita dell’operazione. In seguito sarà possibile riscattare il titolo utilizzando il codice univoco su Steam.

Nonostante nelle scorse settimane sia uscito F1 2020, il gioco offerto da Humble Bundle è comunque un ottimo titolo dedicato alla massima categoria del motorsport. In F1 2018 saranno presenti tutte le squadre i piloti che hanno corso due anni fa e la modalità carriera in singleplayer è curata e immersiva.

Si potranno vestire i panni di un pilota professionista che si affaccia in Formula 1 con una squadra minore con il sogno di arrivare a gareggiare nei top team. Acquisendo punti sviluppo sarà possibile sviluppare la vettura e renderla sempre più performante fino a diventare Campione del Mondo.