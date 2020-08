Dopo l’annuncio bomba da parte di Rockstar Games, i giocatori di GTA V sono in attesa del Summer Update. La software house infatti ha annunciato ufficialmente che tra poche settimane arriverà un corposo aggiornamento per GTA Online.

Al momento Rockstar Games mantiene il più stretto riserbo a riguardo ma l’hype per i nuovi contenuti sta crescendo a dismisura. Per fortuna ci vengono in aiuto i leaker che in questi giorni sono riusciti a scovare alcune informazioni aggiuntive.

Su Reddit, un utente dal nome “markothemexicam” ha aperto una discussione riguardo il summer update di GTA Online. Il leaker sostiene di avere un coinquilino che lavorava per Rockstar North prima di essere licenziato insieme ad altri 100 colleghi.

Egli gli ha rivelato che il prossimo grande aggiornamento di GTA Online si concentrerà principalmente sul business della prostituzione. La location scelta per questo business sarà molto probabilmente il grattacielo “Mile High Club” in fase di costruzione a Los Santos.

GTA Online si prepara per il più grande update mai visto

L’aggiornamento sarà diviso in due fasi, la prima inizierà con il summer update in cui verranno introdotti alcuni elementi iniziali. La seconda e ultima fase di aggiornamento si terrà a dicembre 2020 e si baserà su un nuovo colpo, probabilmente più grande di quello al Casinò.

La location in cui si terrà la rapina sarà Liberty City e si potrà assistere al ritorno di Niko Bellic doppiato da Michael Hollick. L’obiettivo di questo colpo sarà quello di rubare le riserve auree di Liberty City. Questo significa che molte attività e missioni saranno aggiunte alla versione remastered di Liberty City. Inoltre, i prossimi aggiornamenti per PC e console next-gen saranno basati tutti su Liberty City.

Al momento non è possibile affermare con certezza che si tratti di vere e proprie anticipazioni o se sono più che altro speranze. Il nostro consiglio è quello di prendere queste notizie con le pinze, sperando che sia tutto vero.