In queste ore Tesla ha ufficializzato il lancio di un servizio molto particolare. I proprietari di uno dei veicoli elettrici realizzati dal brand potranno personalizzare completamente la propria vettura con l’applicazione di un wrap.

Questa tecnica permette di rivestire l’auto con una pellicola polimerica che due funzioni principali. La prima è quella di proteggere la vernice sottostante da urti e graffi e quindi dare maggiore sicurezza ai proprietari. La seconda è puramente estetica e permette di cambiare colore alla vettura in un modo decisamente più economico rispetto ad una nuova verniciatura.

Grazie all’utilizzo di questi wrap si amplia di molto la gamma cromatica con cui è possibile personalizzare una Tesla. Infatti l’azienda di Elon Musk ha ridotto l’offerta di verniciatura ad appena cinque colorazioni. In questo modo è possibile ottenere combinazioni cromatiche uniche e personalizzate su richiesta dell’utente.

Tesla cambia strategia in Cina e apre ufficialmente al car wrapping

Al momento il servizio è disponibile presso i Delivery Center presenti in Cina nelle cinque principali città del Paese: Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Suzhou. Il vantaggio di questa mossa è che da ora Tesla potrà offrire un servizio ufficiale per questa tipologia di interventi. Infatti gli utenti cinesi si rivolgevano a servizi di terze parti per effettuare il car wrapping, con il rischio di lavori non perfetti.

La notizia è stata confermata direttamente dall’account Weibo ufficiale di Tesla. Nel messaggio si può leggere che: “le vetture del brand sono sempre più diffuse sulle strade e alle colonnine di ricarica è facile riconoscere una vettura sbagliata. In che modo è possibile rendere la propria Tesla differente dalle altre? A partire da ora, i Delivery Center di Tesla hanno lanciato il servizio di car wrapping con cui è possibile personalizzare il proprio veicolo“.

I veicoli supportati sono ovviamente Model S, Model X, Model 3 e Model Y e al momento non si hanno informazioni sull’allargamento del servizio in altri mercati.