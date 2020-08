Nelle ultime ore l’operatore virtuale PosteMobile ha aggiornato le date di scadenza di alcune sue offerte, prorogandole anche fino all’inizio del mese di settembre 2020, in alcuni casi anche fino ad ottobre 2020.

Stiamo parlando per la precisione, delle offerte Casa con il telefono fisso, alcune Creami per la rete mobile e le convergenti PostePay Connect e Connect Back con rimborso mensile. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile proroga alcune delle proprie offerte, tra cui una Creami

Partendo dalle offerte dedicate con il telefono di casa, anche con internet wireless, PosteMobile ha deciso di prorogare fino al 5 Settembre 2020, salvo eventuali cambiamenti, le offerte denominate PosteMobile Casa, Casa Facile e Casa Internet. L’offerta Casa Facile prevede solo il telefono di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali, senza scatto alla risposta a 14.90 euro al mese.

L’offerta Casa comprende invece il telefono di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta a 20.90 euro al mese. Infine, Casa Internet combina un telefono di casa con chiamate illimitate ed un modem Wi-Fi con connessione dati 4G+ illimitata fino a 300 Mbps entrambi tramite delle SIM mobili, è in promo a 26.90 euro al mese.

Prorogata anche la Creami Relax 100 che, al costo di 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi, 9 euro al mese per i successivi tre ed infine 8 euro per sempre prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed 80 GB che poi diventano 100 GB dal 13° mese. Infine anche la Creami Extra WOW 10 GB con credit illimitati verso tutti e 10 GB a 7 euro al mese fino al 12 settembre 2020. Per scoprirle nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.