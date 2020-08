Il colosso di Cupertino potrebbe perseguire nuovamente quella che era la tendenza delle origini e quindi offrire ai suoi clienti dei prodotti di qualità a prezzi più convenienti. E’ previsto, infatti, il lancio di un nuovo MacBook che, a quanto pare, sarà disponibile a un costo più basso rispetto a quelli che sono stati gli standard fissati negli ultimi anni.

Apple lancia un nuovo MacBook: sarà il più economico!

La decisione, recentemente confermata dal colosso, di abbandonare Intel a favore del nuovo processore Apple Silicon avrà dei risvolti significativi per la stessa azienda e per i suoi clienti. Questi ultimi, appunto, potranno assistere al lancio di nuovi dispositivi di qualità a un costo più basso.

L’adozione di Apple Silicon sarà proprio ciò che renderà il prossimo MacBook il più conveniente di sempre e lo conferma un’analisi dell’esperto iHacktu Pro alla quale segue un tweet di Ming-Chi Kuo che offre indiscrezioni rilevanti in merito al dispositivo a cui abbiamo fatto riferimento.

Le notizie trapelate, infatti, annunciano la probabile presentazione di un nuovo MacBook da 13 pollici datandola al 27 ottobre. In merito al costo del dispositivo, inoltre, si ipotizza che la spesa possa ammontare a 799 dollari.

Alla presentazione del nuovo MacBook si presume possa seguire il lancio di ulteriori dispositivi. Le informazioni apparse in rete riguardano i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici che si distingueranno per il nuovo processore e un design differente.

L’autunno sarà sicuramente una stagione intensa per il colosso di Cupertino e per gli appassionati già in attesa dei prossimi iPhone 12. Non resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti.