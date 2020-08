Il volantino Expert segue a ruota una delle migliori campagne di Unieuro, proponendo la propria versione del Fuoritutto, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter approfittare di tantissimi sconti e riduzioni di prezzo, senza preoccuparsi di limitazioni particolari.

A differenza delle varie Euronics e Trony, in questo caso l’accesso alle offerte è possibile su tutto il territorio nazionale, nonché anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso (naturalmente sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio). Chi supererà una determinata soglia di spesa, inoltre, potrà approfittare del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi tramite il quale pagare in comode rate direttamente dal proprio conto corrente.

Volantino Expert: tantissime offerte per tutti i gusti

Il volantino Expert propone offerte davvero per tutti i gusti, riuscendo infatti a condensare all’interno delle innumerevoli pagine un buon quantitativo di sconti e di prezzi fortemente ribassati. I prodotti più interessanti in assoluto sono sicuramente i top di gamma, qui troviamo l’accoppiata Huawei P40 e P40 Pro, entrambi raggiungibili rispettivamente a 699 e 949 euro.

Volendo restare entro cifre maggiormente accessibili, segnaliamo la possibilità di acquistare l’ottimo LG Velvet, uno smartphone di fascia media compatibile con il 5G, disponibile a 549 euro.

In ultimo segnaliamo comunque tante buone occasioni entro i 300 euro, tra queste spiccano senza dubbio Oppo A91 o Oppo A72. Il volantino Expert lo potete sfogliare qui sotto elencato come galleria fotografica in ogni sua parte.