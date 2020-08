Solamente oggi, 5 agosto 2020, in tutti i punti vendita Esselunga è stato attivato il volantino che promette il prezzo più basso dell’anno applicato direttamente su uno smartphone marchiato Huawei.

Gli utenti che saranno interessati a completare l’acquisto dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, poiché la tecnologia ad oggi non risulta essere raggiungibile direttamente dal sito ufficiale di Esselunga. Oltre a questo, è bene tenere a mente che le scorte effettivamente disponibili in negozio potrebbero essere limitate, di conseguenza non assicuriamo la possibilità di mettere le mani sul prodotto.

Esselunga: il volantino più pazzo scade proprio oggi

Uno dei volantini Esselunga più interessanti degli ultimi mesi è purtroppo in scadenza, lo smartphone che tutti noi possiamo acquistare è lo Huawei Y6p, un piccolo gioiellino dell’azienda orientale, in vendita a soli 119 euro.

Chiaramente parliamo di un modello apertamente inserito nella fascia bassa del mercato, anche dalla scheda tecnica notiamo una tendenza al ribasso, integra un display IPS LCD da 6.3 pollici, un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, 3GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore, una anteriore da 8 megapixel, il sensore per l’impronta digitale e 64GB di memoria interna. Spicca sicuramente l’ampissima batteria da 5’000mAh, nonché purtroppo l’assenza dei servizi Google.

Il prodotto viene commercializzato in versione sbrandizzata (no brand), con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, qualsiasi difetto di fabbrica verrà risolto gratuitamente nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.