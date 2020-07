C’è poco da scherzare con le nuove app Android incluse nella lista nera dei nuovi malware segnalati prontamente dallo staff di White Ops. Il colosso di Mountain View è stato avvertito per tutta una serie di minacce già rimosse dal Play Store ma potenzialmente inserite nel drawer di milioni di dispositivi. L’invito è quello di rimuovere tutto, fare una scansione antivirus ed evitare di installare nuovamente i prodotti da store alternativi sul web. Detto questo, scopriamo quali siano questi virus che stanno infestando i nostri beneamati dispositivi.

App Android da rimuovere con urgenza: sono virus pericolosi

Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

– com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

– com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

– com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

– com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

– com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

– com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

– com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

– com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

– com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

– com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

– com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

– com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

– com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

– com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

– com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

– com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

– com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

– com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool

Le suddette app vanno cancellate insieme a quelle che di recente sono state segnalate da Evina per lo spionaggio Facebook. Rispetto a queste ultime, le precedenti vengono usare come adware proponendo pubblicità invasiva casuale difficile da rimuovere in quanto ad installazione avvenuta spariscono icone e riferimenti diretti utili per procedere alla disinstallazione manuale.