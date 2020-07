Huawei sviluppa la EMUI 11 mentre arriva la EMUI 10.1 su questi smartphone

Huawei sta continuando dritta per la sua strada, in quanto azienda più prolifica nel settore della telefonia e non solo. Gli smartphone del colosso cinese sono i più venduti in assoluto, anche di fronte alla brusca frenata subito di conseguenza a quanto imposto dal governo americano.

I servizi Google infatti non sono più disponibili sugli ultimi esemplari di Huawei, anche se l’azienda vuole continuare a dire la sua. Proprio per questo le ultime interfacce sono state perfezionate al meglio, proponendo ad esempio la nuova EMUI 10.1. Le novità sono davvero tante e arriveranno presto per tutti. Ecco l’elenco: animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Intanto qualcuno sarebbe già pronto a scaricare la prossima EMUI 11.

Huawei: EMUI 10.1 in arrivo per tutti mentre spuntano fuori indiscrezioni riguardanti la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

