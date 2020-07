Le migliori offerte Vodafone per i clienti di altri operatori arrivano proprio in questo momento. Per le portabilità in ingresso all’operatore i vantaggi sono incontestabili per quanto riguarda i piani tariffari indirizzati all’uso della rete 5G. Rispetto alle versioni LTE il prezzo è chiaramente superiore ma con un unico pacchetto possiamo ottenere il tutto incluso necessario per dire finalmente addio a doppi abbonamenti mobile + fisso.

Nello specifico abbiamo tre promozioni per la serie infinito che introducono non soltanto minuti ed SMS ad oltranza ma anche Giga Illimitati con tutte le offerte. Tra loro cambiano per target di pubblico, prezzo, servizi aggiuntivi e velocità di navigazione. Meritano di essere esaminate singolarmente. Ecco cosa abbiamo.

Offerte Vodafone 5G: tre tariffe con tutto ciò che stai cercando

Requisito essenziale per l’uso della rete di ultima generazione è uno smartphone con supporto al network 5G. Soddisfatta tale condizioni le opzioni Passa a Vodafone si rendono disponibili con le attuali tariffe in elenco.

Vodafone Infinito

minuti: illimitati

illimitati SMS: illimitati

illimitati Giga: illimitati

illimitati minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 1 Giga + 200 minuti

1 Giga + 200 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 2 Mbps

2 Mbps Prezzo: 24,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Gold Edition

minuti: illimitati

illimitati SMS: illimitati

illimitati Giga: illimitati

illimitati minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 2 Giga + 300 minuti

2 Giga + 300 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 10 Mbps

10 Mbps Prezzo: 29,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Black Edition

minuti: illimitati

illimitati SMS: illimitati

illimitati Giga: illimitati

illimitati minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 5 Giga + 500 minuti

5 Giga + 500 minuti Extra: TOP Service + Now TV (opzionale)

TOP Service + Now TV (opzionale) Velocità di navigazione: massima

massima Prezzo: 39,99 EURO al mese con Smart Pay

Il piano base applicato dal gestore è Vodafone 25 con le promo che si pagano tramite carta di credito o conto corrente. Con Top Service si ha a disposizione un canale privilegiato per l’assistenza tecnica al 190 con team dedicato disponibile ad ogni ora del giorno anche tramite chat. Per le promo 4G valide per le portabilità consulta pure il link precedente con le opzioni più convenienti fino a 50 GB di traffico dati LTE mensile con minuti ed SMS infiniti.