Quando si naviga in internet, si tende a consumare molto traffico dati, soprattutto per la visualizzazione di contenuti multimediali come i video. Tuttavia, esiste una funzionalità di Big G che permette di risparmiare questo traffico quando si utilizza Google Chrome.

Risparmiare traffico dati su Google Chrome con la modalità Lite

Se siete grandi utilizzatori del broswer di casa Google e volete risparmiare traffico dati quando navigate in internet, esiste una funzionalità che lo permette. Si tratta della modalità Lite del broswer Google Chrome e permette di risparmiare un grande quantitativo di dati internet. Nello specifico, se questa modalità è attiva verrà impostata la risoluzione minima esistente per la riproduzione dei video. Oltre a questo, grazie alla modalità Lite di Google Chrome è possibile semplificare le pagine web visualizzate ma senza variare nulla né per quanto riguarda le funzionalità né per quanto riguarda l’aspetto estetico del broswer.

La modalità Lite del broswer di casa Google può essere utilizzata quasi sempre, ma possono capitare alcune situazioni in cui non sarà possibile utilizzarla, ad esempio quando l’utente decide di navigare nella modalità privata. Per poter attivare e sfruttare questa funzionalità offerta da Big G, sarà necessario recarsi nelle sezioni Impostazioni, Avanzate, Modalità Lite, Attiva.

Insomma, Google ha da sempre abituato gli utenti a disporre di alcune piccole funzionalità che molto spesso possono rivelarsi davvero utili e indispensabili, come per l’appunto questa funzionalità per risparmiare traffico dati sul broswer Google Chrome. L’azienda continua comunque a proporre molte altre funzionalità e tra queste vi ricordiamo la funzionalità Trova il mio dispositivo che permette di rintracciare il vostro dispositivo Android in pochi semplici passaggi.