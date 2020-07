Tutti a discutere del rimborso mobilità che il Governo ha reso valido per chi sceglie biciclette, monopattini e nuove auto (con qualche importante novità da non perdere). L’attenzione si incentra sul bonus del Ministero dei Trasporti che viene elargito sulla base del fondo comune da 220 milioni di euro a fronte di nuovi acquisti e rottamazione per veicoli green a due e quattro ruote. Ecco cosa bisogna sapere.

Rimborso per l’acquisto di mezzi ecologici che non inquinano

Si può ottenere il rimborso spesa per eBike, eScooter ed automobili. Lo ha deciso il Governo che dal 4 Maggio al 31 Dicembre sblocca i tanto attesi incentivi green mobility. Chi passa spontaneamente ad una due ruote ottiene fino a 500 EURO massimi con uno sconto relativo del 60% per ogni acquisto completato online (sito italiano o estero) o in negozio con emissione di fattura o scontrino parlante. Caricando l’acquisto sulla nuova piattaforma digitale in via di sviluppo si ha diritto al voucher. Requisiti essenziale è il possedimento di una identità digitale SPID da richiedere gratuitamente.

Chi li libera, invece, di mezzi inquinanti può avere addirittura 1500 EURO. In tal caso rientrano le auto EURO 3 ma anche moto e ciclomotori (bonus che scende a soglia 500 Euro). Ultimamente, inoltre, l’amministrazione statale ha previsto ulteriori coupon fino a 3500 EURO per chi decide di abolire la propria auto (fino alla Classe EURO 5) a favore di una nuova dotazione EURO 6. Infatti non c’è più il limite delle ibride e delle elettriche. Lo sconto vale anche per chi rottama una autovettura Diesel, Benzina, Metano e GPL di precedente generazione.