Gli sviluppatori di Konami hanno rilasciato le prime informazioni su eFootball Pro Evolution Soccer 2021, abbreviato in via ufficiale in eFootball PES 2021. Il titolo si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per la serie in attesa del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il debutto delle console next-gen ha comportato che il team di sviluppo di PES 2021 arrivasse a prendere una decisione importantissima per il brand. Il nuovo simulatore calcistico in arrivo quest’anno non sarà lanciato come un vero e proprio nuovo gioco. Il titolo arriverà come un aggiornamento di PES 2020 e definito come “season update”.

La qualità di PES 2020 resterà intatta e i giocatori potranno godersi le squadre aggiornate e alcune novità. Inoltre, le modalità myClub e Master League potranno godere di importanti update compatibili con l’arrivo di PES 2021.

PES 2021 sarà un update di PES 2020

La scelta è legata alla volontà di poter lavorare con maggiore attenzione sulla versione dedicata alle console next-gen. Questa maggiore libertà permetterà agli sviluppatori di realizzare qualcosa di unico e incredibile per la versione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il nuovo PES 2022, nome ancora provvisorio, è attualmente in fase di sviluppo e porterà con se diverse novità. La principale e più attesa dagli utenti è certamente un nuovo motore di gioco che potrà sfruttare la maggiore potenza delle nuove console.

Le aree di intervento sono molteplici e quindi possiamo aspettarci modelli poligonali e animazioni dei giocatori più dettagliati e realistici. In questo ambito, gli sviluppatori parlano addirittura di una grafica al limite del fotorealistico. Anche la fisica subirà un profondo rinnovamento che comporterà una migliore gestione della palla.

Al momento, i test su PES 2022 inizieranno a metà 2021 e il debutto sugli scaffali del gioco è previsto alcuni mesi dopo, quindi nel corso dell’autunno. Altra informazione attualmente sconosciuta è il prezzo di PES 2021 e la disponibilità sul mercato. Tuttavia Konami promette tante novità per celebrare i 25 anni del brand che faranno felici gli utenti.