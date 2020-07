Come preannunciato nei giorni scorsi, nella serata di ieri si è tenuto l’evento Ubisoft Forward. Il publisher ha colto l’occasione per fare il punto sui titoli già usciti su console e PC e per dare succose anticipazioni sui giochi in uscita. Ovviamente, uno dei giochi più attesi è certamente Assassin’s Creed Valhalla.

Il nuovo capitolo del franchise dedicato agli Assassini è atteso il prossimo 17 novembre. La compatibilità è pressoché assoluta e infatti sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Stadia e PC.

La versione next-gen dedicata a Xbox Series X e PlayStation 5 sarà disponibile al lancio delle nuove console. Inoltre, tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco per le console current-gen potranno ottenere una versione next-gen in maniera del tutto gratuita.

Ma le sorprese non sono finte qui! Ubisoft ha mostrato un trailer di Assassin’s Creed Valhalla. Il filmato di sei minuti mostra alcune delle principali attività che sarà possibile eseguire. Il video è realizzato con il motore grafico del gioco e si tratta di scene prese direttamente dal titolo quindi, quanto visto, sarà presente nella versione finale.

Finalmente ecco il gameplay di Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla sarà un gioco open world e questo comporta una completa libertà di azione per il giocatore. Sarà possibile esplorare la mappa e assaltare gli insediamenti nemici con nuove meccaniche create appositamente per il titolo.

I combattimenti saranno i più brutali mai visti nella saga di Assassin’s Creed grazie al nuovo sistema di combattimento. Il giocatore potrà personalizzare il proprio personaggio in base allo stile di gioco e preferire una impostazione più stealth o action.

La storia è pensata per essere indimenticabile, con personaggi unici e missioni da togliere il fiato. La personalizzazione sarà totale e permetterà di scegliere il sesso, la lunghezza dei capelli, tatuaggi. La componente GDR si vedrà soprattutto nei dialoghi, quando sarà possibile influenzare i personaggi grazie alla propria esperienza per poter stringere alleanze o dichiarare guerra. Non resta che attendere maggiori informazioni in merito.