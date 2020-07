Un gruppo di ricercatori ha progettato un dispositivo in grado di ridurre l’intensità dell’inquinamento acustico, dunque i rumori, grazie ad una finestra aperta che funge da tramite.

Il gadget ideato da questi ricercatori funziona in modo simile al sistema che permette l’eliminazione del rumore presente nelle cuffie. Un microfono “cattura” il rumore e gli altoparlanti emettono onde sonore per contrastarlo. I ricercatori della Nanyang Technological University (NTU) di Singapore e dell’Università di Southampton che hanno inventato il dispositivo affermano che può essere utilizzato con le finestre disponibili in commercio. Il costo della finestra potrebbe tuttavia aumentare.

Alcuni test pubblicati sulla rivista Scientific Reports descrivono nel dettaglio un prototipo che utilizza 18 microfoni e 24 altoparlanti. Questo prototipo elimina la metà dei suoni che passano attraverso una qualsiasi finestra. Presenti nel prototipo altoparlanti da 4,5 cm disposti a griglia su barre attaccate all’interno. In futuro potrebbero essere ancora più piccoli. Il sistema è stato testato con traffico stradale, rumore dei treni e dei velivoli. Rilevata una riduzione del rumore di 10 decibel per i suoni sopra i 300Hz.

“Rispetto alle cuffie con cancellazione del rumore, ciò che abbiamo ottenuto è molto più impegnativo. Infatti si ha a che fare con un ampio spazio aperto“, afferma il professor Gan Woon Seng, direttore del Center for Infocomm Technology di NTU e autore principale della ricerca. “La nostra innovazione non solo calcola la giusta quantità e il tipo di ‘antirumore’ da emettere, ma lo fa anche più velocemente“.

“Attualmente stiamo cercando di migliorare ulteriormente alcuni aspetti in modo che possa essere non solo per finestre ma una soluzione economica che può essere facilmente installata e sostituita ovunque. In definitiva, miriamo a integrare questa tecnologia nelle finestre che possono aiutare a mitigare il più possibile l’inquinamento acustico urbano”.