Stranger Things e You sono due serie tv statunitensi disponibili sulla piattaforma di Netflix con un successo incredibile riscosso grazie alle loro trame e agli attori che interpretano i personaggi. Entrambe le serie televisive hanno progettato delle nuove stagioni, ma purtroppo l’arrivo del Coronavirus ha rallentato notevolmente i lavori ritardandone anche l’uscita.

Netflix, Stranger Things e You: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

Il mondo cinematografico inizia a riprendersi con le giuste cautele e diverse produzioni cinematografiche hanno ripreso i lavori da dove hanno lasciato con l’arrivo del Coronavirus, ma purtroppo la situazione non è facile per la produzione di Stranger Things. Il cast e l’intera equipe non si sono ancora riuniti per procedere con le riprese e lavorare con le giuste cautele, ma per il momento si sono tutti spostati dagli Stati Uniti in Georgia perché è il luogo in cui le riprese dovrebbero iniziare a breve. Secondo alcune voci da corridoio la serie televisiva potrebbe non arrivare nei tempi previsti visto che anche la post produzione è complicata perché si tratta di una fiction colma di effetti speciali.

Anche You ha subito dei forti ritardi per quanto riguarda la terza e ultima stagione a causa dell’arrivo del Coronavirus, ma le riprese sarebbero iniziate secondo alcune indiscrezioni che girano in rete. Il terzo ciclo sarà composto da circa dieci episodi e il debutto sarà sicuramente nel 2021. In tantissimi non aspettano altro di scoprire le nuove vicende di Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley, attore famoso soprattutto nel ruolo di Dan Humphrey in Gossip Girl.