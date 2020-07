L’app Trainline ha introdotto una nuova funzione per informare i passeggeri se il treno che intendono prenotare è troppo pieno. Soprattutto in questo periodo in cui è fondamentale mantenere le distanze per evitare contagi, questa funzione potrebbe rivelarsi un grande aiuto.

La nuova funzione, nota come Crowd Alerts, utilizzerà i dati di crowdsourcing di alcuni passeggeri su un determinato treno per stabilire quanto è occupato e avvisare tutti gli interessati. Trainline sta implementando la funzione attraverso l’app dopo una prova di due settimane in aree selezionate. Sarà disponibile ovunque. Mentre gli avvisi saranno mostrati nell’immediato se l’utente attiva la localizzazione.

Crowd Alerts, la nuova funzione di Trainline che aiuta a mantenere il distanziamento sociale

Un messaggio pop-up chiede ai passeggeri già presenti sul treno di confermare se è possibile garantire il distanziamento sociale sul proprio treno toccando una piccola icona con un pollice rivolto verso l’alto. L’insieme di questi dati permetterà anche ad altri passeggeri di essere consapevoli di quante persone sono presenti su un treno. Se l’utente tocca l’opzione pollice in giù, gli verrà chiesto di condividere la propria posizione sul treno – anteriore, centrale o posteriore. I dati vengono utilizzati per mappare il livello generale di affollamento di un treno.

Se solo una sezione è occupata allora sarà visibile un bollino blu, mentre se l’intero treno è affollato ci sarà un bollino arancione. Ovviamente, l’app garantisce l’anonimato dei dati raccolti. Mark Holt, Chief Technology Officer di Trainline, dichiara: “Aiutare i clienti a prendere il treno in sicurezza è la nostra priorità numero uno. Ci sforziamo sempre di fornire loro quante più informazioni possibili sul viaggio in tempo reale. Crowd Alerts consente di condividere feedback sul momento e sul campo per aiutare la comunità di Trainline a viaggiare sicuri”. La nuova funzionalità, che stando a quanto dichiarato dall’azienda è ancora in fase di test, è disponibile nelle versioni iOS e Android.