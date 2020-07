Tantissimi consumatori preoccupati dalle radiazioni che gli smartphone rilasciano continuano ad affidarsi al valore SAR di ogni smartphone su consiglio di alcuni ricercatori. Tali studiosi hanno consigliato di tenere presente il valore SAR del modello di interesse per scoprirne la pericolosità visto che ad oggi non ci sono ancora dei risultati scientifici concreti e univochi.

SAR è l’acronimo di Specific Absorption Rate ovvero Tasso di assorbimento specifico che indica quante radiazioni il corpo assorbe quando è esposto ad un determinato campo elettromagnetico come lo smartphone. Il modello è definito potenzialmente pericoloso quando il SAR è alto perché indica che il dispositivo rilascia una maggiore di quantità di onde elettromagnetiche che il corpo umano automaticamente assorbe.

Valore SAR degli smartphone e radiazioni: ecco quali sono i modelli potenzialmente pericolosi

A calcolare il valore SAR di ogni smartphone è l’Ufficio Federale Tedesco per la Protezione delle Radiazioni che ha il compito di verificare l’idoneità di ogni modello e trascrivere il risultato in una lista ufficiale. La nota testata giornalistica tedesca Statista è riuscita ad impossessarsi dei dati trascritti in questa lista e ha deciso di pubblicare i nomi dei modelli potenzialmente pericolosi perché con un valore SAR alto. In particolare, è bene prestare attenzione ai seguenti modelli: