Il gruppo dei tecnici di WhatsApp è costantemente impegnato per garantire a tutti gli utenti un servizio che sia quanto più completo ed all’avanguardia. La notizia delle ultime ore rappresenta davvero una grande sorpresa per gli appassionati: a breve sulla piattaforma sarà attivo il servizio WhatsApp Pay per effettuare pagamenti e scambi di denaro direttamente attraverso la chat.

WhatsApp, dopo gli ultimi aggiornamenti la chat lascia questi smartphone

Il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp è proseguito anche durante le settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria. Ovviamente, come in passato, la presenza di nuovi aggiornamenti è garantita per tutti gli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione.

Per garantire quel servizio completo di cui prima, i tecnici della chat sono chiamati a delle scelte. Non è quindi un caso se negli ultimi mesi, WhatsApp ha completamente tagliato i ponti con i sistemi operativi e con gli smartphone divenuti oramai obsoleti. Un chiaro esempio è l’attuale mancata compatibilità della chat con i device che utilizzano Windows Phone.

Anche su alcuni modelli di iPhone, WhatsApp non è più disponibile. La piattaforma infatti non può essere più scaricata su iPhone 6 o su modelli più datati di questo. La stessa considerazione va fatta anche con i dispositivi Android. In questo caso la compatibilità del servizio non è prevista per versioni del sistema operativo inferiori alla 2.3.7.

In alcuni casi, con gli smartphone ed i sistemi operativi citati, WhatsApp continuerà ad essere presente ma senza la possibilità di effettuare aggiornamenti di sicurezza. Per alcuni smartphone, invece, la chat sarà completamente inaccessibile anche se già scaricata sul device.