WhatsApp, il nuovo aggiornamento ha deluso gli utenti: ecco perché

L’obiettivo delle realtà che ad oggi si affermano come le migliori nel mondo delle applicazioni ma soprattutto delle telecomunicazioni, è quello di migliorarsi. La perfezione non esiste, o almeno così ci hanno insegnato a credere. Di sicuro non sarà di questo avviso WhatsApp, azienda che punta al meglio ogni anno sempre di più.

Il mezzo per arrivare ancora più in alto è fornito dagli aggiornamenti, i quali sono ciò che gli utenti più attendono in assoluto. Infatti anche quelli che sono tra i più soddisfatti del rendimento della nota applicazione di messaggistica, non fanno altro che attendere novità interessanti. Queste puntualmente arrivano a soddisfare i più esigenti, i quali però ultimamente proprio non avrebbero digerito le ultime innovazioni.

WhatsApp, è arrivato un nuovo aggiornamento che ha lasciato gli utenti molto delusi

Durante la giornata di ieri qualcuno avrebbe ricevuto un nuovo aggiornamento di WhatsApp, il quale non avrebbe soddisfatto il pubblico. Infatti il nuovo update riguardava dei miglioramenti da apportare sotto il cofano, proprio per risolvere alcune piccole criticità che in alcuni casi sono rimaste invisibili.

In poche parole solo qualcuno aveva ravvisato delle problematiche che andavano risolte, e così è stato. Gli altri, dopo aver visto la notifica di aggiornamento, credevano fosse finalmente arrivata la funzione Multi Device, la quale permetterà l’utilizzo del proprio account in contemporanea su più dispositivi. Scoperta poi l’amara novità, in molti sono rimasti delusi. Basterà però aspettare ancora un po’ prima che il nuovo in importantissimo aggiornamento arrivi, in modo tale da rendere tutti felici e contenti.