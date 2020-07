Un paio di mesi fa un nuovo smartphone a marchio Poco, ovvero il Poco M2 Pro, aveva ricevuto alcune certificazioni importanti (come la certificazione Wi-Fi Alliance e la certificazione Bluetooth SIG). Nel corso delle ultime ore, però, questo device è passato da Geekbench e l’azienda ha inoltre confermato la data del suo debutto ufficiale.

Qualche ora fa la pagina ufficiale di Poco India sul noto social Twitter ha pubblicato un nuovo post in cui viene confermata la data del lancio ufficiale sul mercato di questo nuovo device a marchio Poco.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020