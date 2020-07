I clienti di alcune delle principali banche del nostro territorio si sono ritrovati con il conto corrente completamente svuotato, senza che nemmeno potessero accorgersi di costa stesse accadendo, tutto per una semplice disattenzione.

Le truffe perpetrate ai loro danni, infatti, non si basano su mancanze dei sistemi di sicurezza degli istituti di credito, quanto proprio sulla inadeguatezza dei consumatori che, nonostante i molteplici avvisi, credono ciecamente a ciò che leggono e ricevono nella propria casella di posta elettronica.

Il meccanismo che il malvivente utilizza prende il nome di phishing, consiste proprio nell’invio di un messaggio di posta elettronica in cui si finge l’azienda di riferimento, cercando di invogliare il cliente a premere un link interno, promettendo in cambio la risoluzione di determinati problemi (anche se in realtà non ce ne sono).

Truffe banche italiane: fate attenzione

Già a questo punto avreste dovuto capire che si tratta a tutti gli effetti di una truffa, poiché nessuna banca invia messaggi di posta similari, sopratutto invitando alla pressione di un link interno.

Nella remota eventualità in cui continuaste a seguire le indicazioni, vi ritrovereste collegati ad un sito esterno che a prima vista apparirebbe identico all’originale, ma che in realtà sarebbe salvato su un server interamente gestito dai malviventi, i quali avrebbero poi libero accesso a tutti i dati che andreste ad inserire al suo interno (anche semplicemente per fare il login).

Il rischio è reale e, come tale, non deve essere assolutamente sottovalutato; il consiglio che vi possiamo dare è di prestare sempre la massima attenzione, potete evitare delle brutte sorprese.