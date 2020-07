Esternamente le SIM dei telefoni potrebbero sembrare tutte uguali. A cambiare è semplicemente il codice CCID nonché la forma e l’operatore di provenienza. Eppure c’è una categoria di supporti che per una loro particolare caratteristica che viene ritenuta speciale. Si entra nel contesto dei cosiddetti sistemi con Top Number in cui i numeri acquistano particolare valore.

Da una nostra intervista abbiamo saputo che i recapiti rari possono incrementare la domanda da parte di personalità di alto livello. Calciatori, sceicchi, direttori di impresa ed amministratori delegati farebbero di tutto per accaparrarsi una SIM con numeri ripetuti. Si pensi, ad esempio, ai cosiddetti numeri verdi in cui le cifre si ripetono come in una sorta di filastrocca. Sono facili da ricordare e per noi possessori di schede con numeri speciali è l’occasione propizia per ottenere migliaia di euro.

Per farsi un’idea precisa del valore assunto da una scheda telefonica basti consultare i resoconti dell’opera di vendita segnalata dal programma TV de “Le Iene“. In questa occasione gli operatori hanno venduto alcune SIM Gold Number racimolando un vero patrimonio. Ecco il resoconto.

SIM Top e Gold Number: quanto valgono

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Questo è quanto si è riusciti ad ottenere dall’asta di beneficenza il cui corrispettivo è stato devoluto a favore dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

Il valore delle SIM accresce a dismisura nel momento in cui le cifre interne e del prefisso si ripetono con ridondanza ciclica o continua. In tal caso siete voi a fare il prezzo e potreste avere delle belle sorprese.