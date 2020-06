WindTre sta per lanciare una campagna promozionale molto ricca nel corso della prossima stagione estiva. Il provider di telefonia mette a disposizione di tutti i suoi abbonati delle offerte davvero vantaggiose, per quanto concerne i piani ricaricabili ma anche per tutti coloro che hanno un abbonamento per Fibra Ottica ed ADSL.

WindTre, le migliori offerte sino a 100 Giga per tutti i clienti

Tra le attuali offerte di WindTre, uno spazio di riguardo deve essere dato alla promozione Student. L’offerta dedicata agli under 20 mette a disposizione dei clienti chiamate illimitate ed SMS senza limiti con l’aggiunta di 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta si attesta sui 9,99 euro con pagamento mensile.

Se questa particolare promozione si rivolge in maniera particolare alla fascia di pubblico più giovane, WindTre garantisce a gran parte della platea un’altra iniziativa: stiamo parlando di Cube Large. Quest’offerta è prerogativa di quegli utenti che hanno un doppio piano, con una scheda SIM per lo smartphone e con un abbonamento Fibra o ADSL per la telefonia domestica.

Con Cube Large i clienti di WindTre si assicurano 100 Giga aggiuntivi per la navigazione internet. La soglia internet si aggiunge ad i Giga già presenti con la propria ricaricabile e si rinnova ogni trenta giorni.

Il costo di Cube Large è di 9,99 euro ogni mese. Questa particolare tariffa è però disponibile per i clienti che attiveranno la formula di pagamento Easy Pay. L’offerta si può attivare sia online che in uno degli store del gestore in Italia.