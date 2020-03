Continua ancora l’emergenza Coronavirus nel nostro paese. E’ trascorsa oramai più di una settimana dal decreto del Governo che difatti ha imposto un lockdown in tutta la nazionale. Tutti i cittadini sono chiamati a restare nelle loro residenze ed a non uscire, se non per motivi di grande necessità. Sono nate, a sostegno della popolazione, in queste ore numerose iniziative di solidarietà digitale: tra queste iniziative spicca anche una particolare offerta di Vodafone.

Vodafone offre navigazione senza limiti a tutti gli studenti

Tanti utenti del gestore inglese stanno ricevendo un SMS informativo relativo alla disponibilità di Giga senza limiti. La promozione del provider inglese è rivolta principalmente agli studenti. A costo sarà concessa la possibilità di navigare in internet senza preoccuparsi delle soglie di consumo.

Il regalo di Vodafone è pensato per tutti gli abbonati con età compresa tra i 14 ed i 26 anni. Per attivare l’offerta, una volta ricevuta la comunicazione via SMS, sarà necessario contattare il numero 42100. I Giga senza limiti potranno essere utilizzati per un massimo di trenta giorni. Trascorso questo tempo, la disattivazione sarà automatica.

La scelta di regalare internet agli studenti è una scelta strategica per Vodafone. In questi giorni, infatti, stiamo assistendo alla nascita di diversi progetti basati sulla didattica online. Anche grazie a questo dono, gli studenti con una SIM Vodafone potranno liberamente collegarsi a Skype o ad altri servizi di e-learning senza tener conto delle soglie di consumo.

Plausibilmente, nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori offerte di Vodafone legate all’emergenza Coronavirus. Vi aggiorneremo ove necessario.