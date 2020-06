Le numerose produzioni originali di casa Netflix sanno sempre come conquistare i propri spettatori sebbene alcune volte facciano aspettare questi ultimi più del dovuto. Non è un mistero, infatti, che gli ultimi avvenimenti accaduti nel mondo abbiamo condotto numerosi show a ritardi nelle produzioni e che, bene o male, si trasformeranno presto in ritardi anche sulla tabella di marcia di pubblicazione in catalogo. Nonostante diversi show faranno attendere un po’ più del dovuto, non bisogna comunque temere sul loro futuro: il colosso dello streaming non ha alcuna intenzione di provvedere con la cancellazione dei titoli.

Netflix: finalmente riprendono le produzioni, ecco le novità sui show più ambiti

Dopo mesi di stallo, finalmente le riprese di diversi show sono tornate all’attivo. Tra le più note si possono contare quelle per la sesta stagione di Peaky Blinders, la quale sta facendo trepidare i suoi fans in maniera particolare. Gli Shelby, dunque, sono tornati nelle vie di Birmingham per registrare dei nuovi episodi che, molto probabilmente, riusciranno a lasciare a bocca aperta milioni di persone ancora una volta.

Dubbi, invece, sembrano rimanere consistenti per Sex Education di cui le novità sono ben poche. I fans stanno attendendo la nuova stagione con molta voglia eppure Netflix non sembra voler rivelare nulla a tal proposito.

Alternativamente a questo ultimo show, per After Life il futuro si presenta florido: dopo esser approdato in piattaforma con una seconda stagione, la dark comedy tornerà anche per una terza produzione il prossimo anno assieme agli stand up comedy di Ricky Gervais.