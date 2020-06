Lo streaming continua ad essere uno dei servizi più utilizzato e in tantissimi si affidano alle piattaforme di streaming online come Netflix, Prime, Infinity proprio per guardare serie televisive, documentari e film in qualità HD. Alcune serie televisive disponibili sulla piattaforma di Netflix sono molto amate e soprattutto richieste, difatti, sui vari profili social ufficiali in tanti si domandano sulle prossime stagioni di Lucifer, Vis a Vis e The Witcher.

Netflix pronta per alcune serie televisive: in tanti aspettano le nuove puntate di Lucifer, Vis a Vis e The Witcher

Lucifer dovrebbe sbarcare molto presto sulla piattaforma con una nuova stagione stando alle dichiarazioni recenti dell’attrice Lesley-Ann Brandt nelle vesti di Mazikeen nella serie. Il Coronavirus ha bloccato le riprese dell’ultima puntata della quinta stagione, ma fortunatamente la produzione ha deciso di mandare in onda una prima parte nei tempi previsti.

Un’altra serie televisiva che ha riscosso molto successo è The Witcher con la sua prima stagione. Ad oggi le riprese sono ancora sospese, ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate in queste ultime settimane dovrebbero iniziare a breve perché è avvenuta una accurata sanificazione di tutto il set. Il cast e l’equipe dovrebbero, dunque, iniziare a lavorare in totale sicurezza molto presto.

Purtroppo, invece, ad essere meno contenti sono i fan di Vis a Vis visto che la serie televisiva spagnola ha deciso di concludere le vicende dei personaggi in modo definitivo. Fortunatamente esiste un nuovo spin-off intitolato Vis a Vis – El Oasis che racconta le vicende dei personaggi interpretati da Najwa Nimri e Maggie Civantos.