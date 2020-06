Il sito principe per quanto riguarda questo genere di contenuti, WABetaInfo, ha rivelato che ben presto WhatsApp si aggiornerà con una lunga serie di novità. Le funzioni che andranno a unirsi le altre sembrano diverse a seconda delle regioni di appartenenza, ma sembrano tutti portare vero le tante attese e odiate pubblicità in app.

Tra le funzioni più importanti individuate c’è la futura possibilità di accedere con più dispositivi. Apparentemente l’applicazioni sarà in grado di supportare fino a quattro dispositivi diversi, una comodità assoluta per chi ha più smartphone o anche tablet.

Un’altra novità degna di nota sarà il rinnovato processo di archiviazione per i dispositivi Android. Verrà permessa una gestione migliore dello spazio utilizzato dall’applicazione in sé grazie a un nuovo sistema di filtri e una ricerca per file; si potrà anche ordinare per diversi fattori, come peso o data.

WhatsApp pronto ad aggiornarsi di nuovo

Anche per iOS bolle in pentola qualcosa per quanto riguarda il processo di archiviazione, soprattutto la parte legata all’eliminazione di file. In sostanza, i vari utenti saranno in grado di andare a scegliere ogni tipo di file e cancellare solo quelli che non sono stati selezionati. Anche in questo caso si parla della possibilità di mettere una ricerca per file.

La nuova ricerca funzionerà anche tramite data. Con la prossima versione, o quella dopo ancora, comparirà l’icona di un calendario. Una volta scelta una data, l’applicazione mostrerà tutto quello che avvenuto in quel giorno o periodo. In sostanza, per il prossimo aggiornamento ci si aspetta un cambiamento importante.