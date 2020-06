Twitter: rimossi oltre 30.000 account dal social network

Una rete di 7.340 account dalla Turchia è stata rimossa e archiviata. Twitter afferma che stavano amplificando le narrazioni politiche favorevoli all’AK Parti, dimostrando inoltre un forte sostegno al presidente Erdogan. Altri 1.152 account con legami con Current Policy, un sito web di media russo impegnato nella propaganda politica sostenuta dallo stato, sono stati rimossi e archiviati, dice Twitter.

Questa non è la prima spazzata di account che Twitter ha eseguito. Facebook e Google hanno anche vietato campagne di informazione fuorvianti e sostenute dalle nazioni. La piattaforma riconosce che questo è un problema in corso e afferma che il suo obiettivo è quello di “rimuovere chi agisce in malafede e far progredire la comprensione pubblica di questi argomenti critici“.