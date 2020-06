Il membro più economico della serie Galaxy A di Samsung riceverà presto un successore. Il Galaxy A01 è stato di fatto presentato e portato sul mercato verso la fine dell’anno scorso, a dicembre per essere più precisi. Un dispositivo che ovviamente non gridava all’innovazione, ma il cui scopo era far risparmiare l’utente. Il successore sottolinea di nuovo questo aspetto.

A quello che si dice tra varie fonti, rumors e leak, il nuovo Galaxy A01, stesso nome, avrà un batteria rimovibile. Si tratta di una funzione che sui normali smartphone manca da anni. Addietro era facile cambiare questo pezzo visto che ogni dispositivo aveva il pannello posteriore staccabile, un qualcosa che è sparito via via un po’ ovunque.

Samsung Galaxy A01

In ogni caso, questo nuovo modello è comparso su Geekbench e il resoconto del benchmark ci svela un po’ di particolari del suddetto. Il nome in codice è SM-A015F e questo suggerisce che il nome finale potrebbe essere Galaxy A01e, ma non ci sono certezze in merito.

Lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek e non un Exynos proprietario, l’MT6739 che si basa su quattro CPU Cortex-A53 da 1,5GHz. A supporto di tale processore ci saranno appena 1 GB di RAM, a sottolineare che si tratta veramente di un dispositivo entry level sotto ogni aspetto.

Per il resto non si sa molto, ne quando dovrebbe venir presentato, ne in quali mercati approderà o quale sarà il prezzo. A questo punto si può supporre che sarà pensato per i mercati in via di sviluppo piuttosto che anche per l’Europa.