In primavera, la serie Galaxy S20, nonché il pieghevole Z Flip, sono arrivati ​​non solo con Android 10, come ci si potrebbe aspettare, ma anche con l’esclusivo One UI 2.1 che include parecchi miglioramenti rispetto alla 2.0.

Successivamente, le serie Galaxy S10 e Note 10 hanno subito una rapida trasformazione ottenendo i nuovi aggiornamenti poco dopo che Samsung li ha rilasciati per i modelli di quest’anno. Alcune delle modifiche riguardano il Quick Panel ed il trasferimento di file di grosse dimensioni tramite condivisione rapida. Ci sono molti altri miglioramenti, anche grandi e piccoli, e stanno arrivando per i modelli Samsung del 2018.

Samsung Galaxy S9 e S9 +, arriva One UI 2.1

Ora si scopre che la serie Galaxy S9 e S9 + potrebbe essere aggiornata a One UI 2.1 anche secondo il programma trapelato di giugno. L’aggiornamento potrebbe arrivare già questa settimana secondo quanto dichiarato da SamMobile. Le informazioni vengono gentilmente concesse da un gestore del forum della community Samsung. Tuttavia non sappiamo se l’update di One UI 2.1 arriverà anche per Note 9 questa settimana.

Tra le modifiche che verranno introdotte con l’update, troviamo la modalità Videocamera Pro già presente in passato ma poi rimossa. Questa modalità era presente nei device della serie S9 e S9+, poi successivamente rimossa con l’arrivo di Android 9 Pie. Probabilmente, anche se viene reintrodotto, c’è la possibilità che potrebbe essere la versione limitata che Samsung ora utilizza per i device mid-range della serie A.

Come spesso accade, se Samsung afferma che un aggiornamento verrà rilasciato in un intervallo di tempo specificato questo non significa che accadrà sicuramente. Potrebbero esserci alcuni ritardi e potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che l’aggiornamento arrivi nei mercati al di fuori della Corea del Sud.