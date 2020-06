Trony ha pensato a sconti pazzi da includere all’interno dell’ultimo volantino, prontissimo per dare battaglia alle rivali del settore della rivendita di elettronica, i prezzi lanciati dall’azienda sono decisamente interessanti e permetteranno a tutti gli effetti di risparmiare moltissimo sugli acquisti.

Le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Trony, non potranno in nessun modo essere completate su tutto il territorio nazionale, ma resteranno limitate ad un’area ben specifica. Gli utenti interessati dovranno recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, non potendovi accedere dal sito ufficiale con spedizione a domicilio.

Volantino Trony: le offerte sono senza rivali

All’interno del volantino Trony troviamo offerte più o meno in grado di assecondare tutte le richieste dei consumatori, da coloro che vogliono avvicinarsi alla fascia alta del mercato, con l’acquisto ad esempio di un Galaxy S20 a 829 euro o di uno a scelta tra Galaxy Note 10 e S10 Lite a meno di 600 euro, arrivando infine sui prodotti più “low cost” del momento.

Tra questi spiccano senza dubbio alcune piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, i migliori sono i soliti Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, ma anche Oppo A5 2020 a 149 euro o Huawei P40 Lite a 269 euro.

Il volantino Trony riesce ad accontentare un numero sempre più elevato di utenti, per questo motivo raccomandiamo di prendere visione subito delle pagine che trovate inserite qui sotto, in modo da capire se si nasconde anche l’offerta più adatta alle vostre esigenze.