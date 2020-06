Euronics è impazzita, il volantino risulta essere pieno zeppo di offerte da saper cogliere al volo per riuscire a risparmiare sui singoli acquisti effettuati, senza dover comunque, come al solito, rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

L’utente che deciderà di avvicinarsi alla suddetta campagna promozionale, ad ogni modo, dovrà sapere che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. In aggiunta, essendo un SottoCosto, le scorte saranno strettamente limitate, per questo motivo sarà fondamentale prendere una rapida decisione.

Volantino Euronics: risparmiare è facilissimo, gli sconti sono ottimi

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tantissimi e davvero possono aiutare a risparmiare gli utenti. Tra i terminali più in voga e maggiormente richiesti del momento non possiamo che annoverare, Apple iPhone 11 in vendita a 749 euro o Xiaomi Mi Note 10 a 449 euro.

Scendendo nella qualità generale del prodotto stesso si incrociano anche piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, ad esempio si possono acquistare anche Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, LG K50 a 149 euro, LG K40S a 119 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro e similari.

Il volantino Euronics lo potete trovare elencato nel dettaglio qui sotto, senza dimenticare comunque le limitazioni discusse all’inizio dell’articolo, di conseguenza gli acquisti potranno essere completati in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio in questione.